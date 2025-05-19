Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi'nde akraba aileler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram...
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram...
        Şanlıurfa'da taraftarlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da taraftarlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaral...
        Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaral...
        Şanlıurfa'da trafoyu onarmaya çalışırken akıma kapılarak öldü
        Şanlıurfa'da trafoyu onarmaya çalışırken akıma kapılarak öldü
        Gülpınar'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Gülpınar'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Şanlıurfa'da partisinin il kongresine...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Şanlıurfa'da partisinin il kongresine...