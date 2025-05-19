Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nde akraba aileler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.