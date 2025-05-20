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        Şanlıurfa'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:12
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        Şanlıurfa'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Dikili Mahallesi'nde bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Mehmet S'nin (43) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Mehmet S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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