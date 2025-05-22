Şanlıurfa'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" 24 Mayıs'ta başlayacak
Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolu Festivali", konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolu Festivali", konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için gerçekleştirilen, ülkenin en büyük kültür ve sanat etkinliklerinden olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Şanlıurfalılarla buluşacak.
Festival kapsamında 9 gün boyunca yaklaşık 40 farklı noktada 100'den fazla etkinlik düzenlenecek.
Balıklıgöl Medrese'de gerçekleştirilecek "Işıkla Ateş Arasında" mapping gösterisi ise şehirde görsel bir şölen sunacak.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde kurulacak sahnede Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Bayhan, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Bengü, Ebru Yaşar ve Alişan hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirecek.
Festival kapsamında, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konserle moral bulacak.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu Nabil Anani'nin "Filistin Benim Vatanım" adlı sergisine ve küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" sergisine ev sahipliği yapacak.
Ocak ayında vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi, festival kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu'da ziyaretçileriyle buluşacak.
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