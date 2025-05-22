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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:24
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kendilerini polis olarak tanıtarak Diyarbakır'da yaşayan B.Ç'yi dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce Haliliye ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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