Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kendilerini polis olarak tanıtarak Diyarbakır'da yaşayan B.Ç'yi dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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