Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kendilerini polis olarak tanıtarak Diyarbakır'da yaşayan B.Ç'yi dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce Haliliye ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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