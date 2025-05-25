Hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'de hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri hayvanlarını, emeklerinin karşılığını alabilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getiriyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kentteki bazı besiciler ise il dışına hayvanlarını göndermeyi sürdürüyor.

Şanlıurfalı besiciler, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok kente küçükbaş kurbanlık gönderiyor.

Şanlıurfa'daki pazarda küçükbaş hayvanlar 13-18 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 130 bin liradan başlıyor.

- "Küçükbaş satışları bu sene daha da yüksek olacak"

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketliliğin başladığını belirtti.

Hayvancılık sektöründe Şanlıurfa'nın Türkiye'de önde gelen illerin başında bulunduğunu ifade eden Çiftçi, geçen yıla oranla canlı hayvan pazarında hayvan hareketliliğinin daha fazla olduğunu söyledi.

Çiftçi, "Küçükbaşın fiyatları büyükbaşlara nazaran daha düşük. Büyükbaşın fiyatları biraz yüksek olduğu için talepler küçükbaşlara yoğunlaşmış durumda. Küçükbaş satışları bu sene daha da yüksek olacak." dedi.

Bu yıl hayvan hastalıkları yönünden bir olumsuzluk görülmediğini anlatan Çiftçi, vatandaşların küpeli ve dini yönden kesilmesi uygun görülen hayvanları almaları gerektiğini söyledi.

Çiftçi, hayvan ırkının devamlılığının önemli olduğuna dikkati çekerek, kurban alacak kişilerin erkek hayvanları tercih etmesinin bu yönde önemli olduğunu ifade etti.

Canlı hayvan pazarına 150 küçükbaş hayvanını getiren besicilerden İsmail Sarıdağ ise hayvan pazarında hareketliliğin başladığını, Kurban Bayramı'na kadar hayvanlarını satmayı hedeflediğini söyledi.

Besicilerden İbrahim Demir de 100 küçükbaş hayvanının bulunduğunu ve hayvanlarını 6 aydır beslediğini ifade etti.