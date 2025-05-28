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        Şanlıurfa'da polise silahla ateş açan zanlı saklandığı evde yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kendisini takip eden polis ekiplerine silahla ateş açan ve bir eve saklanan zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 01:02 Güncelleme: 28.05.2025 - 01:09
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        Şanlıurfa'da polise silahla ateş açan zanlı saklandığı evde yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kendisini takip eden polis ekiplerine silahla ateş açan ve bir eve saklanan zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

        İlçedeki bir iş yeri kurşunlaması olayının şüphelisi R.Ç'nin kullandığı otomobili takibe alan polis ekipleri, Kale Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda aracı durdurmak istedikleri sırada, zanlı silahla ateş açarak kaçtı.

        Bölgede bir eve saklandığı tespit edilen R.Ç'nin polisin "teslim ol" uyarılarına silahla yanıt vermesi üzerine, olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından adrese operasyon düzenlendi.

        Polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli, güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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