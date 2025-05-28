Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırdığı 29 kuzu telef oldu

Kırsal Gözlek Mahallesi'nde Mehmet İsaoğlu'na ait ağıldaki kuzulara, başıboş yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine başıboş köpekler bölgeden uzaklaştırıldı. Köpeklerin saldırısı sonrası 29 kuzu telef oldu.

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