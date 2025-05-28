GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için 3. gününde başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), önceki gün sulama kanalına girmesinin ardından gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Geniş bir alanda süren çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri görev aldı.

Havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

Kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında 26 Mayıs'ta sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali akıntıya kapılmış, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, ŞUAK ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.