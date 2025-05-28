Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ali B., Yılmaz B., İbrahim B., Mehmet B., Ahmet B., Selami B., Mehmet B., Murat B., Ahmet B., Muhammed B., Ahmet B., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B. ve Mehmet B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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