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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:48 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:48
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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Ali B., Yılmaz B., İbrahim B., Mehmet B., Ahmet B., Selami B., Mehmet B., Murat B., Ahmet B., Muhammed B., Ahmet B., yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B. ve Mehmet B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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