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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:48 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:48
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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

        İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan İbrahim B, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        Böylelikle silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

        Kavgada yaralanan 8 kişinin ise tedavisi sürüyor.

        - Olay

        İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde dün aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ali B, Yılmaz B, İbrahim B, Mehmet B, Ahmet B, Selami B, Mehmet B, Murat B, Ahmet B, Muhammed B, Ahmet B, yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B. ve Mehmet B. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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