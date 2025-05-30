Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 4 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 4 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Akçakale Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişinin hafif yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin önüne çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için yavaşlayarak durmaya çalışması, bu sırada aynı güzergahta seyreden 2 otomobil ile bir kamyonetin çarpışması, sahipsiz köpeğin ise yolun karşısına geçerek bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında fotoğraf s...
        Şanlıurfa'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında fotoğraf s...
        Şanlıurfa'da 20 'torbacı' tutuklandı
        Şanlıurfa'da 20 'torbacı' tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 20'si tut...
        Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 20'si tut...
        Kanalda kaybolan Ahmet'in 5 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kanalda kaybolan Ahmet'in 5 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete a...
        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete a...
        Viranşehir halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yaptıkları ürünler sergilend...
        Viranşehir halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yaptıkları ürünler sergilend...