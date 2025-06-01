Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Camikebir Mahallesi Dr. Fuat Kılıç Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği G.Ö. (32) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Otoyolda inanılmaz kaza
        Otoyolda inanılmaz kaza
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 12 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 12 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Bankada şube müdürüne bıçak çeken şüpheli tutuklandı
        Bankada şube müdürüne bıçak çeken şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da 4 kuzenin öldüğü arazi kavgasına 12 tutuklama
        Şanlıurfa'da 4 kuzenin öldüğü arazi kavgasına 12 tutuklama
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret
        "Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması" Şanlıurfa'da gerçekleşti
        "Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması" Şanlıurfa'da gerçekleşti