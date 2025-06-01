Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Camikebir Mahallesi Dr. Fuat Kılıç Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği G.Ö. (32) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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