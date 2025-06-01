Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 100 kişiye bayramlık kıyafet yardımı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Viranşehir şubesi tarafından, Kurban Bayramı öncesinde yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi kişiler belirlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 100 kişiye bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.

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