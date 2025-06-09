Şanlıurfa'da kuyumcudan silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcudan soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dikili Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 zanlı, bir süre sonra koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı.

Altın çalamadan kaçan zanlılardan birinin ateş açması sonucu iş yerinin camı kırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine yakın bir noktada pompalı tüfek ele geçirirken zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soygun girişimi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, 3 zanlının kuyumcu dükkanına girmesi ve yaklaşık 15 saniye sonra koşarak bölgeden kaçması, bu sırada bir zanlının kuyumcu dükkanına doğru ateş açması yer alıyor.