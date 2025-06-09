Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü

Yaralılar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Velad Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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