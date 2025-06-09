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        Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:46
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        Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü
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        Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Vural Demir idaresindeki 04 AAC 213 plakalı traktör, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25’inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Velad Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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