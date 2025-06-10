Şanlıurfa'daki hayvan otlatma anlaşmazlığı kavgasında 1 şüpheli tutuklandı

Kırsal Küptepe Mahallesi'nde dün çobanlar arasında hayvanların otlatılacağı arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma çobanların yakınlarının da karıştığı bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmüş, olayda 1'i ağır 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralı bir kişi Şanlıurfa'ya sevk edilmişti.

Kırsal Küptepe Mahallesi'nde dün çobanlar arasında başlayan ve yakınlarının da katılması sonucu 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.