Şanlıurfa'da 6 uzun namlulu silah ve 15 tabanca ele geçirildi

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, arama yapan ekiplerin, ruhsatsız silahları samanlıkta, kayalık alanlarda ve elektrik süpürgesinin toz haznesi gibi yerlerde ele geçirmesi yer alıyor.

Aramalarda, 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca, 13 av tüfeği ile 45 şarjör ve 1067 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 19 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, samanlık ve kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

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