Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        "Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme imkanı buldu.

        Hava sıcaklığı 38 derece olmasına rağmen hafta sonu tatilini fırsat bilen misafirler, Göbeklitepe'de fotoğraf çektirip ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

        Alanı ziyaret eden Hüseyin Nacaroğlu, Göbeklitepe'nin çok farklı ve özel bir yer olduğunu belirterek herkesin burayı mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"

        Benzer Haberler

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda işletmelerine karekod uyarı...
        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda işletmelerine karekod uyarı...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe'den barış me...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe'den barış me...
        Büyükelçi Ossowski: Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır
        Büyükelçi Ossowski: Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır
        Lavabo açıcı içen çocuk, 2 yıl sonra sağlığına kavuştu
        Lavabo açıcı içen çocuk, 2 yıl sonra sağlığına kavuştu
        Şanlıurfa'da Slow Wheat Şanlıurfa 2025 etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da Slow Wheat Şanlıurfa 2025 etkinliği düzenlendi
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Şanlıurfa'da temaslarda...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Şanlıurfa'da temaslarda...