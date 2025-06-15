Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi aranıyor

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Bünyamin Ç. (12) ile Abdullah Ö. (25) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

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