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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi aranıyor

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:27 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:27
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi aranıyor
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Bünyamin Ç. (12) ile Abdullah Ö. (25) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, su altında ve üstünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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