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        Şanlıurfa'da 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

        Şanlıurfa'da trafik kurallarına uymayan 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:01
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        Şanlıurfa'da 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
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        Şanlıurfa'da trafik kurallarına uymayan 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, ilçe merkezinde 20 ekiple denetim yaptı.

        Denetimlerde trafik kurallarına uymayan 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Benzer denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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