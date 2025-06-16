Şanlıurfa'da 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
Şanlıurfa'da trafik kurallarına uymayan 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Şanlıurfa'da trafik kurallarına uymayan 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, ilçe merkezinde 20 ekiple denetim yaptı.
Denetimlerde trafik kurallarına uymayan 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Benzer denetimlerin süreceği belirtildi.
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