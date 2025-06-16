Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan ikinci kişinin de cesedi bulundu

Şeyhçoban Mahallesi civarında 14 Haziran'da sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapılmış, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, ŞUAK ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalarda dün Abdullah Ömsal'ın cesedi bulunmuştu.

Şeyhçoban Mahallesi civarında 14 Haziran'da sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapıldı. Ekipler, dün Abdullah Ömsal'ın cesedine ulaşmasının ardından Bünyamin Çiçek'i arama faaliyetlerine devam etti.

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