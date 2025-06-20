Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfalı üç kardeş bayram harçlıklarını Gazze için İHH'ya bağışladı

        Şanlıurfa'da İbrahim Halil, Ümmü Gülsüm ve Meryem Devecioğlu kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlanmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfalı üç kardeş bayram harçlıklarını Gazze için İHH'ya bağışladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da İbrahim Halil, Ümmü Gülsüm ve Meryem Devecioğlu kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlanmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

        Şanlıurfa'da 7 yaşındaki İbrahim Halil ile 9 yaşındaki Ümmü Gülsüm ve 12 yaşındaki Meryem Devecioğlu kardeşler, bayramda biriktirdikleri paraları Gazze'ye bağışlamaya karar verdi.

        Devecioğlu kardeşler biriktirdikleri 2100 lirayı, babaları Abdulkadir Devecioğlu ile İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkanı Behçet Atila, çocukların bu örnek davranışının çok anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, çocuklara ve ailesine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!

        Benzer Haberler

        Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı
        Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı
        Şanlıurfa'da asayiş uygulaması
        Şanlıurfa'da asayiş uygulaması
        Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole düşen kamyonun sürücüsü kepçeyle kurtarıldı
        Şanlıurfa'da şarampole düşen kamyonun sürücüsü kepçeyle kurtarıldı
        Türkiye'nin "dev işletmesi"nde buğday hasadı 184 biçerdöverle yapılıyor
        Türkiye'nin "dev işletmesi"nde buğday hasadı 184 biçerdöverle yapılıyor