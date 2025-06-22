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        Şanlıurfa'da öğrencilerin tiyatro geliri Gazzeli çocuklara bağışlandı

        Şanlıurfa'da öğrenciler tarafından sahnelenen "Bugünkü Çanakkale, Gazze" isimli tiyatro oyununun bilet satışından elde edilen 46 bin 300 lira, Gazzeli çocuklar yararına kullanılmak üzere Türk Kızılaya teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:04
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        Şanlıurfa'da öğrencilerin tiyatro geliri Gazzeli çocuklara bağışlandı
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        Şanlıurfa'da öğrenciler tarafından sahnelenen "Bugünkü Çanakkale, Gazze" isimli tiyatro oyununun bilet satışından elde edilen 46 bin 300 lira, Gazzeli çocuklar yararına kullanılmak üzere Türk Kızılaya teslim edildi.

        Karaköprü Bilim Sanat Merkezi'nde görev yapan öğretmen Mehmet Güngör, öğrencilerden oluşan Temaşa Tiyatro Grubu ile "Bugünkü Çanakkale, Gazze" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

        Güngör ayrıca "Benim Dünyam Gazze" kısa filmini ise sosyal medyada yayımladı.

        Güngör'ün kaleme aldığı ve yönettiği tiyatro oyununun bilet satışlarından elde edilen 46 bin 300 lira, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile Türk Kızılay Eyyübiye Şube Başkanı Azmi Aldemir'e makbuz karşılığında teslim edildi.

        Sultanoğlu, açıklamasında emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

        Dünyayı çocukların güzel yüreklerinin kurtaracağını ifade eden Sultanoğlu, "Bu gösteriden elde ettiğiniz gelirlerin tamamını bugün Kızılay aracılığıyla Gazze'deki çocuklara bağışlıyorsunuz. Bu çok kıymetli ve değerli, miktarının ne olduğu çok önemli değil." dedi.

        Güngör ise bir karınca misali Gazzeli çocuklara çok fazla yardım götüremeyeceklerini bildiklerini ancak en azından onlar için bir şeyler yapabilmek adına çeşitli arayışlara girdiklerini söyledi.

        Sanatın sınır tanımaz engin bir tarafı olduğunu ve bunu kullanmak istediklerini belirten Güngör, şöyle konuştu:

        "Tiyatro oyunumuzu 12 Haziran'da Şanlıurfa'da sahneleme şansımız oldu. Farkındalık yaratması açısından bunu Gazze yararına nasıl kullanabiliriz diye düşündük ve elde edeceğimiz geliri Gazzeli çocuklar adına kullanmak amacıyla böyle bir projeye girdik. Tiyatro gösteriminden elde ettiğimiz 46 bin 300 lira geliri Gazzeli çocuklara bağışlamak üzere Kızılaya teslim ettik."

        Tiyatro ekibinden 9 yaşındaki Azra Nur Akçiçek de kendi yaşlarındaki Gazzeli çocukları düşününce çok üzüldüğünü ifade etti.

        Amaçlarının insanların bilinçlenmesini sağlamak olduğunu dile getiren Akçiçek, "İlk oynadığımda üzüldüm çünkü canlandırdığım çocuk benim yaşlarımdaydı. Oyunu izleyenlerin beğenmesinden dolayı mutlu oldum ama bu mutluluğumu keşke Gazze'deki çocuklar da yaşayabilseydi diye düşündüm." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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