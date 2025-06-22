Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine ilişkin çalışmaları neticesinde, DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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