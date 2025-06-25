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        Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri kapalı yöntemle tedavi edildi

        Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri tanısı konulan bir hasta, kapalı (minimal invaziv) yöntemle yapılan girişimsel radyoloji uygulamasıyla tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:24
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        Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri kapalı yöntemle tedavi edildi
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        Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri tanısı konulan bir hasta, kapalı (minimal invaziv) yöntemle yapılan girişimsel radyoloji uygulamasıyla tedavi edildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Kaya ve ekibi tarafından bir hastanın karaciğerinde tespit edilen üç kanser odağı kapalı yöntemle başarıyla yakıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, ünitede kanser tedavisinde ileri düzey girişimsel yöntemlerin uygulandığını belirti.

        Kaya, "Girişimsel radyolojik tedavi yöntemlerini, anjiyografi ile damardan girilerek yapılan damar içi tedaviler ve görüntüleme eşliğinde doğrudan tümöre ulaşılıp ısı ya da kimyasal madde ile dokunun yok edildiği ablatif işlemler olarak ikiye ayırabiliriz. Bu yöntemler yalnızca karaciğer değil, farklı organlardaki kanser odaklarına da uygulanabiliyor." dedi.

        Doktor Veysel Kaya da operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, "55 yaşındaki hastamız daha önce karaciğer kanseri nedeniyle ameliyat geçirmişti. Karaciğerinde yeni tespit edilen üç tümör odağının tedavisi için hastanemize yönlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ablasyon tedavisine karar verdik. İşlem sonrası çekilen tomografide, tüm kanserli odakların başarıyla yok edildiği görüldü." şeklinde konuştu.

        Başhekim Doç. Dr. İdris Kırhan ise hastanenin teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla bölgede ileri düzey sağlık hizmeti sunduğunu belirterek, "Cerrahiye alternatif oluşturan bu modern girişimsel yöntemlerle hastalarımız daha kısa sürede ve daha az riskle sağlıklarına kavuşabiliyor. Bu düzeyde sağlık hizmeti sunarak bölgemize katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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