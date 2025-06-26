Şanlıurfa'da bayat döner satmak isteyen işletmeye 42 bin 76 lira ceza kesildi

Hijyen kurallarını ihlal eden işletmeye 42 bin 76 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde bir gün önceden kalmış döneri yeniden tüketime sunmak isteyen bir lokanta tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde gıda kontrol birimi ekipleri denetim yaptı.

Şanlıurfa'da bir gün önceki döneri satmaya çalıştığı tespit edilen işletmeye 42 bin 76 lira cezası uygulandı.

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