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        Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:50
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        Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Kırbaşı Mahallesi yakınlarında devrildikten sonra yanmaya başladı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Eyüp Sabri D. (16) ise Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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