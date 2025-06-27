Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Kırbaşı Mahallesi yakınlarında devrildikten sonra yanmaya başladı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Eyüp Sabri D. (16) ise Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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