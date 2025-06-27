Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü öldü

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Kırbaşı Mahallesi yakınlarında devrildikten sonra yanmaya başladı.

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