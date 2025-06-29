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        Şanlıurfa'da 32 kilogram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:45
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        Şanlıurfa'da 32 kilogram esrar ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda 32 kilogram esrar ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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