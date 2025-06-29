Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muhammed Bakan (44) idaresindeki 32 AAR 624 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Bilal Kutlu (23) yönetimindeki 16 ANF 521 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bakan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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