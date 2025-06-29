Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Birecik ilçesinin kırsal Meyance Mahallesi yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 63 RY 598 plakalı otomobil ile 27 AE 687 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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