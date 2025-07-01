Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Faik Artun (57) yönetimindeki 34 EZJ 512 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile eşi Sultan Artun (42) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sultan Artun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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