Şanlıurfa'da sürdürülebilir tarım çalışması kapsamında anıza mısır ekimi yapıldı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla, toprak işlenmeden doğrudan anıza mısır ekimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli Uzman Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman'ın teknik desteğiyle, Akçakale ilçesinde buğday hasadının hemen ardından 10 dekarlık alanda yapıldı.

Proje kapsamında, geleneksel toprak işleme yöntemlerine alternatif olarak uygulanan anıza doğrudan ekim tekniğiyle, tarımsal verimlilik, toprak sağlığı, yakıt ve iş gücü tasarrufu gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Çıkman, uygulamanın hem toprak sağlığı hem de üretim maliyetleri açısından büyük avantaj sağladığını belirterek şunları kaydetti: