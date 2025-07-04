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        Şanlıurfa'da sürdürülebilir tarım çalışması kapsamında anıza mısır ekimi yapıldı

        Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla, toprak işlenmeden doğrudan anıza mısır ekimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:55
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        Şanlıurfa'da sürdürülebilir tarım çalışması kapsamında anıza mısır ekimi yapıldı
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        Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla, toprak işlenmeden doğrudan anıza mısır ekimi gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli Uzman Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman'ın teknik desteğiyle, Akçakale ilçesinde buğday hasadının hemen ardından 10 dekarlık alanda yapıldı.

        Proje kapsamında, geleneksel toprak işleme yöntemlerine alternatif olarak uygulanan anıza doğrudan ekim tekniğiyle, tarımsal verimlilik, toprak sağlığı, yakıt ve iş gücü tasarrufu gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Çıkman, uygulamanın hem toprak sağlığı hem de üretim maliyetleri açısından büyük avantaj sağladığını belirterek şunları kaydetti:

        "Bu projeyle buğday hasadının ardından, toprakta herhangi bir işleme yapmadan doğrudan mısır ekimi gerçekleştirdik. Toprağı işlemeyerek organik madde zenginliğini koruyor, aynı zamanda çiftçimize ekonomik kazanç sağlıyoruz."

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu ise doğrudan anıza ekim yönteminin bölge tarımı için önemine dikkati çekerek "Bu yöntem sayesinde toprak çıplak kalmayacak, buharlaşma minimum seviyeye inecek ve su tasarrufu sağlanmış olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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