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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:14 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:14
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Fehmi Eşsiz yönetimindeki 27 TS 794 plakalı motosiklet, kırsal Yurtçiçeği Mahallesi'nde Engin Şimşek idaresindeki 63 AIU 370 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Eşsiz, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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