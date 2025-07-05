Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Fehmi Eşsiz yönetimindeki 27 TS 794 plakalı motosiklet, kırsal Yurtçiçeği Mahallesi'nde Engin Şimşek idaresindeki 63 AIU 370 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Eşsiz, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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