GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Zencirci (18), Hürriyet Mahallesi'nde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Zencirci, ambulansla kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Polis, şüphelilerin Siverek ilçesinde Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir adreste olduklarını belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan M.Z. ve M.Z. gözaltına alındı.
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