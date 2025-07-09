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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:22
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Muhammed Zencirci (18), Hürriyet Mahallesi'nde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Zencirci, ambulansla kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Polis, şüphelilerin Siverek ilçesinde Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir adreste olduklarını belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan M.Z. ve M.Z. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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