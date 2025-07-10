Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kendilerini "MİT mensubu" ve "komiser" olarak tanıdan 2 dolandırıcı tutuklandı

        Şanlıurfa'da, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Müdürlüğü mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kendilerini "MİT mensubu" ve "komiser" olarak tanıdan 2 dolandırıcı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Müdürlüğü mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, kendilerini MİT mensubu ve komiser olarak tanıtan 2 şüpheli belirlendi.

        İrtibata geçtikleri kişilerden şantaj-baskı kurarak maddi menfaat temin ettikleri tespit edilen M.F.K. ve Y.Ö, kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ve sahte belgeler ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Haziran ayı sıcaklığı arttı! 1,2'lik endişe!
        Haziran ayı sıcaklığı arttı! 1,2'lik endişe!
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 53 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi
        Şanlıurfa'da 53 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi
        Şanlıurfa'da bakkaldan dondurma almak isterken akıma kapılan 2 kişi yaralan...
        Şanlıurfa'da bakkaldan dondurma almak isterken akıma kapılan 2 kişi yaralan...
        Şanlıurfa'da markette etrafa sprey sıkarak tehdit savuran şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da markette etrafa sprey sıkarak tehdit savuran şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
        Şanlıurfa'da üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu ver...
        Şanlıurfa'da üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu ver...