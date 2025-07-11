Şanlıurfa'da 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa ve Osmaniye il emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, takibe alınan bir tır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa'da durduruldu.

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