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        Şanlıurfa'da 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir tır içerisinde 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:10
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        Şanlıurfa'da 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da bir tır içerisinde 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şanlıurfa ve Osmaniye il emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, takibe alınan bir tır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa'da durduruldu.

        Dedektör köpek yardımıyla araçta yapılan aramada, tırın sürücü kısmındaki yatak bölmesinde 33 parça halinde toplam 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 2 şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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