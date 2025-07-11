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        Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3,89 arttı

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2025'in ilk yarısında 74 ülkeye 7 milyon 143 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:13
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        Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3,89 arttı
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        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2025'in ilk yarısında 74 ülkeye 7 milyon 143 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi.

        Geçen yılın ocak-haziran döneminde 6 milyon 875 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,89 artarak 7 milyon 143 bin dolara çıktı.

        Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 438 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 21 bin dolarla Hollanda, 829 bin dolarla İngiltere izledi.

        - "İhracat rakamlarının artarak devam etmesini bekliyoruz"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, son yıllarda artarak devam eden pul biber ihracatının, 2025'in ilk yarısında da yükselişini sürdürmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

        Pul biber ihracat pazarının her yıl genişlediğini ifade eden Kızıldemir, şöyle devam etti:

        "Çiftçilerimiz mevsim şartlarından dolayı zor geçen bir sezon geçirmiş olsalar da üretimden vazgeçmiyorlar. Pul biber ihracatımızın her yıl artarak devam ediyor olması hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından sevindirici bir durum. Çiftçilerimiz bu yıl için de yeni mahsul biberler için tarlalarında üretimlerini sürdürüyorlar. Önümüzdeki süreçte hasadı yapılacak olan yeni mahsul ürünlerin zahmetli bir sürecin ardından isota dönüşerek satışa sunulacak. Yeni mahsul ürünlerin çıkması ve yeni pazarlara ulaşılmasıyla birlikte ihracat rakamlarının bu yıl içerisinde artarak devam etmesini bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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