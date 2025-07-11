Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3,89 arttı

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2025'in ilk yarısında 74 ülkeye 7 milyon 143 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 6 milyon 875 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,89 artarak 7 milyon 143 bin dolara çıktı.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 438 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 21 bin dolarla Hollanda, 829 bin dolarla İngiltere izledi.

- "İhracat rakamlarının artarak devam etmesini bekliyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, son yıllarda artarak devam eden pul biber ihracatının, 2025'in ilk yarısında da yükselişini sürdürmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Pul biber ihracat pazarının her yıl genişlediğini ifade eden Kızıldemir, şöyle devam etti: