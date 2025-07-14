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        Vali Şıldak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında organize edilen etkinliklere davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:10
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        Vali Şıldak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında organize edilen etkinliklere davet etti.

        Vali Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında Şanlıurfa Valiliği koordinesinde çok sayıda etkinlik düzenleneceğini belirtti.

        Milli birlik ve beraberliğin simgesi olan bir günde vatandaşlarla buluşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Şıldak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere milli irademize sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın dik duruşunu onurlandıran bir program hazırladığımıza inanıyorum. Büyük buluşmaya halkımızı davet ediyorum. Vatanımıza olan sevdamızı, bayrağımıza olan tutkumuzu göstermek ve güçlü Türkiye için 'Zaferin adı Türkiye' demek için hep birlikte Rabia Meydanı'nda güç birliği yaparak beraberlik ve kardeşlik ruhunun Şanlıurfa'da en güzel şekilde tecelli edeceği ortamı hep birlikte oluşturalım diyorum. Ve bütün Şanlıurfa'yı istisnasız olarak Rabia Meydanı'nda görmek istediğimi özellikle yeniliyorum."

        Vali Şıldak, etkinlikler kapsamında gün içerisinde Mevlidi şerif, fotoğraf sergisi bisiklet turunun yanı sıra akşam namazını müteakip de anma töreninin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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