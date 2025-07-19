Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.H.O. idaresindeki 34 HF 2421 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolu kırsal Çavuşlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.