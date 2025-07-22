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        Şanlıurfa'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, bölgede yaşanan açlık ve susuzluğa dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:24 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:32
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        Şanlıurfa'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, bölgede yaşanan açlık ve susuzluğa dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Gazze Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla Kanlıkuyu Parkı'nda toplananlar, Cumhuriyet ve Hürriyet caddelerinden sloganlar eşliğinde Aksa Meydanı'na kadar yürüdü.

        Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşte, "Gazze ölüyor, ayağa kalk" pankartı açıldı.

        Platform adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Siverek temsilcisi Fikret Aslanparçası, Gazze'de yaşanan drama dikkati çekti.

        Gazze halkının sistematik olarak imha edildiğini belirten Aslanparçası, şu ifadeleri kullandı:

        "Gün geçmiyor ki Gazze'den yükselen iniltiler, kulaklarımızı değil, doğrudan kalbimizi parçalamasın. Bugün, oradan gelen feryatlar, kelimelere değil, taşlara dahi gözyaşı döktürdü. Artık orada yaşananlar, acının değil, zulmün dilinden konuşuyor. Yeryüzü bir defa daha kararıyor ve insanlık, gözlerini kaçırarak bir dramı daha seyrediyor. Bir avuç ekmeğe uzanan eller, artık titremiyor bile… Çünkü açlık, bedeni değil, ruhu çürütmeye başlamış. Suyun yokluğu, sadece boğazları değil, duaları da kurutuyor. Bir annenin sütü değil, gözyaşı akıyor yavrusunun üzerine. Ve o yavru, açlıktan değil, unutulmuşluktan ölüyor aslında. Gazze'deki yangın sadece bir coğrafyayı değil, insanlığın alnındaki yazıyı da yakmakta. Gökyüzü, bomba seslerinden değil, susan kalplerin uğultusundan kararmakta. Çocuklar artık masal değil, ölüm sayıyor gece yatmadan önce. Ve geceler, sabaha değil, daha derin bir karanlığa uyanıyor. Ey kalbi hala titreşen dost, ey bir çocuğun gözündeki korkuyu kendi evladında görebilecek kadar merhametli olan, zaman daralıyor. Gazze tükeniyor. Biz tükeniyoruz."

        Basın açıklaması, yapılan duanın ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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