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        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 210 sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 3 bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:24
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        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 210 sigara ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 3 bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Haliliye ve Viranşehir kara yolu üzerinde yol uygulaması yapıldı

        Aramalarda, 3bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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