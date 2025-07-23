Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 210 sigara ele geçirildi

Bu kapsamda Haliliye ve Viranşehir kara yolu üzerinde yol uygulaması yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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