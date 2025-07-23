Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 210 sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da 3 bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'da 3 bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Haliliye ve Viranşehir kara yolu üzerinde yol uygulaması yapıldı
Aramalarda, 3bin 210 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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