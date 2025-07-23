Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi

        Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

        Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Sıcaktan korunmak isteyenler, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

        Kimileri şapka kullanarak, kimileri ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

        Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

        Buz satışı yapan Recep Toprak, AA muhabirine, talebin arttığını, günlük yaklaşık 7 ton buz sattıklarını söyledi.

        Toprak, sezonluk iş yaptıkları için sıcaklığın işlerine yaradığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da deprem konutları yıl sonu teslim edilecek
        Şanlıurfa'da deprem konutları yıl sonu teslim edilecek
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 210 sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 210 sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Şanlıurfa'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Kıbrıs gazisi Mustafa Altuntaş, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Mustafa Altuntaş, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şanlıurfa'da ata tohumları yeniden üretime kazandırılıyor
        Şanlıurfa'da ata tohumları yeniden üretime kazandırılıyor