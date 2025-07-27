Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kanuna aykırı 15 yapıya 10 milyon 29 bin lira ceza uygulandı

        Şanlıurfa'da, yapımı aşamasında kanuna aykırılık tespit edilen 15 izinsiz yapılaşmaya 10 milyon 29 bin 671 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kanuna aykırı 15 yapıya 10 milyon 29 bin lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da, yapımı aşamasında kanuna aykırılık tespit edilen 15 izinsiz yapılaşmaya 10 milyon 29 bin 671 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'na aykırı yapılara yönelik denetimler kararlı şekilde sürdürülüyor.

        Kanuna aykırı tespit edilen yapılara ilişkin idari yaptırım uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İzinsiz yapılaşmalar ve toprak bozulmalarına ilişkin devam eden denetimler sonucunda temmuz ayı itibarıyla yapımı devam ettiği tespit edilen 15 yapıya kanun kapsamında 10 milyon 29 bin 671 lira idari para cezası uygulandı. Bunu Şanlıurfa'nın bereketli topraklarını korumak, dolayısıyla da bu bereketli topraklardaki üretimimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapmak zorundayız. Bu yönde yapılan denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek, kanuna aykırı hiçbir yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek. Mevzuata aykırı hiçbir yeni yapılaşmaya izin verilmeyecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da sulama kanalına girip kayboldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına girip kayboldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüy...
        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüy...
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen TIR alev aldı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen TIR alev aldı
        Hemşire Pınar'ın şüpheli ölümünde adli tıp raporu: İntihar olduğu söyleneme...
        Hemşire Pınar'ın şüpheli ölümünde adli tıp raporu: İntihar olduğu söyleneme...