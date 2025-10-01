Şanlıurfa'da plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde plastik malzeme satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İmam Bakır Mahallesi'nde plastik malzeme satışı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
