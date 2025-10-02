Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türkiye'nin kültürel miraslarını oyunlaştırarak öğretiyorlar

        CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Türkiye'nin somut ve somut olmayan kültürel miraslarını teknoloji destekli oyunlaştırılmış bir projeyle tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin kültürel miraslarını oyunlaştırarak öğretiyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Türkiye'nin somut ve somut olmayan kültürel miraslarını teknoloji destekli oyunlaştırılmış bir projeyle tanıtıyor.

        Öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa hazırladığı "Tarihin Gizemli Kuyuları" adlı proje, kullanıcıların doğru cevaplar verdikçe Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel değerleri tanımalarını sağlıyor.

        Projede Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Safranbolu Evleri ve Kapadokya gibi somut kültürel mirasların yanı sıra hat sanatı, Nasreddin Hoca, mangala, Karagöz-Hacivat, çini ve ebru gibi somut olmayan miras ögeleri de tanıtılıyor.

        İki bölümden oluşan projede, "kültürel mirasları tanıma" kısmında 3 boyutlu modeller ekrana yansıtıldığında kullanıcıya sesli ve görsel bilgiler sunuluyor. "Kültürel miras oyunu" bölümünde ise oyuncular, doğru yanıtlarla piyonlarını ilerleterek yarışmayı tamamlamaya çalışıyor.

        Proje, TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

        BİLSEM danışman öğretmeni Barış Mustafa Özsüllü, AA muhabirine, projelerinin derece almasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kültürel mirasların unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Özsüllü, "Kültürel mirasları küçük yaştaki çocuklara öğretmek ve kalıcılığı sağlamak için böyle bir robotik proje geliştirmeye karar verdik. Bu projeyle de yarışmada eğitim teknolojileri dalında ikincilik ödülü aldık." dedi.

        - Amaç, mirası etkili şekilde aktarmak

        Proje tasarımcılarından Sudem Döndü de amaçlarının kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getirdi.

        Bu alanda sürekli yeni projeler üretmek istediklerini ifade eden Döndü, şunları kaydetti:

        "Projemizin amacı, somut olan ve olmayan kültürel miraslarımızı hem teknoloji destekli hem de oyun temelli bir öğretim aracılığıyla öğretmek ve o mirasları etkili bir şekilde sonraki nesillere aktarmak. İkinci olduğumuzu öğrendiğimde hem gurur verici hem de çok sevindiğimiz bir an oldu."

        Öğrencilerden Nurefşan Sevim Boztepe ise projeyi hazırlarken arkadaşlarının kültürel varlıklar konusunda bilgisiz olduğunu fark ettiklerini anlattı.

        Bu alanda daha dikkat çekici projeler geliştirmek istediklerini belirten Boztepe, "Soyuttan somutu türeterek kültürel miraslarımızı daha anlaşılır kılmak istedik. TEKNOFEST'te ödül almak gurur vericiydi. Ayrıca Hürjet, Hürkuş ve Alper Gezeravcı gibi isimleri görmek de bize ilham verdi. Ben de gelecekte astronomi ve uzay alanında çalışmak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Gaziantep ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı prot...
        Gaziantep ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı prot...
        Şehit polis memuru, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polis memuru, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şanlıurfa'da lise öğrencilerinden Küresel Sumud Filosu'na koreografili dest...
        Şanlıurfa'da lise öğrencilerinden Küresel Sumud Filosu'na koreografili dest...
        Şehit polis memuru Ömer Amilağ, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polis memuru Ömer Amilağ, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı