Türkiye'nin kültürel miraslarını oyunlaştırarak öğretiyorlar

CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Türkiye'nin somut ve somut olmayan kültürel miraslarını teknoloji destekli oyunlaştırılmış bir projeyle tanıtıyor.

Öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa hazırladığı "Tarihin Gizemli Kuyuları" adlı proje, kullanıcıların doğru cevaplar verdikçe Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel değerleri tanımalarını sağlıyor.

Projede Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Safranbolu Evleri ve Kapadokya gibi somut kültürel mirasların yanı sıra hat sanatı, Nasreddin Hoca, mangala, Karagöz-Hacivat, çini ve ebru gibi somut olmayan miras ögeleri de tanıtılıyor.

İki bölümden oluşan projede, "kültürel mirasları tanıma" kısmında 3 boyutlu modeller ekrana yansıtıldığında kullanıcıya sesli ve görsel bilgiler sunuluyor. "Kültürel miras oyunu" bölümünde ise oyuncular, doğru yanıtlarla piyonlarını ilerleterek yarışmayı tamamlamaya çalışıyor.

Proje, TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

BİLSEM danışman öğretmeni Barış Mustafa Özsüllü, AA muhabirine, projelerinin derece almasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kültürel mirasların unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Özsüllü, "Kültürel mirasları küçük yaştaki çocuklara öğretmek ve kalıcılığı sağlamak için böyle bir robotik proje geliştirmeye karar verdik. Bu projeyle de yarışmada eğitim teknolojileri dalında ikincilik ödülü aldık." dedi. - Amaç, mirası etkili şekilde aktarmak Proje tasarımcılarından Sudem Döndü de amaçlarının kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getirdi. Bu alanda sürekli yeni projeler üretmek istediklerini ifade eden Döndü, şunları kaydetti: "Projemizin amacı, somut olan ve olmayan kültürel miraslarımızı hem teknoloji destekli hem de oyun temelli bir öğretim aracılığıyla öğretmek ve o mirasları etkili bir şekilde sonraki nesillere aktarmak. İkinci olduğumuzu öğrendiğimde hem gurur verici hem de çok sevindiğimiz bir an oldu."