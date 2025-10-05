Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Şeyhmus S. (61) idaresindeki 07 AFC 192 plakalı otomobil, kırsal Yukarıkarataş ve Yalçınkaya mahalleleri arasında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
