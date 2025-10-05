Şanlıurfa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 63 N 3650 plakalı kamyon, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında, Ş.G. yönetimindeki 63 T 3041 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.