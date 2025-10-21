Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:45 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:45
        Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Eyyüpkent Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

