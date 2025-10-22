Şanlıurfa'da bir kişi inşaatta ölü bulundu

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 23 yaşındaki Mehmet Furkan Yaşar olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Narlıkuyu Mahallesinde devam eden bir inşaatın bekçisi, bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını fark etti.

