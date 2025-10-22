Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi inşaatta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 22:38 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:38
        Şanlıurfa'da bir kişi inşaatta ölü bulundu
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi inşaatta ölü bulundu.

        Narlıkuyu Mahallesinde devam eden bir inşaatın bekçisi, bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 23 yaşındaki Mehmet Furkan Yaşar olduğu tespit edildi.

        Yaşar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

