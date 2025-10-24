Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:45
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Birecik ve Suruç ilçelerinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 3 tabanca, 590 farklı çap ve ebatlarda fişek ile çok sayıda şarjör, kesici alet ve hücum yeleği ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

